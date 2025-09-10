Кубок України: визначились дати й час матчів 1/16 фіналу – відомо, коли зіграють Динамо, Шахтар та інші клуби УПЛ
Стали відомі дати та точний час початку матчів наступного раунду Кубка України 2025/26.
Організатори Кубка України оприлюднили в соцмережах розклад матчів 1/16 фіналу турніру.
Розклад матчів 1/16 фіналу Кубка України 2025/26
17 вересня
13:00. Металіст – ЛНЗ
13:00. ФК Чернігів – Кривбас
15:30. Полісся-Ставки – Шахтар
15:30. Лівий Берег – Вікторія
18:00. Олександрія – Динамо
18 вересня
13:00. Металург Запоріжжя – Фенікс-Маріуполь
15:30. Буковина – Карпати
18:00. Нива Тернопіль – СК Полтава
23 вересня
13:00. Олімпія – ФК Лісне
15:30. Денгофф – Агробізнес
24 вересня
13:00. Агротех – Чорноморець
13:00. Інгулець – Поділля
15:30. Нива Вінниця – Гірник-Спорт
15:30. Локомотив – Верес
15:30. Колос Полонне – Металіст 1925
18:00. Рух – Полісся
