Динамо у півфінальному матчі впевнено переграло Агробізнес (3:0), який не завдав жодного удару по воротах киян. А от Зоря у напруженому протистоянні здолала Олександрію у серії післяматчевих пенальті (1:1, пен 4:3).

Зоря вирвала перемогу над Олександрією у серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України

Відповідно, визначилась фінальна пара Кубка України сезону 2020/21. У вирішальному поєдинку поточного розіграшу візьмуть участь Динамо та Зоря. Фінал КУ офіційно відбудеться 13 травня. Попереднє місце проведення зустрічі – Міський стадіон імені Романа Шухевича у Тернополі.

Нагадаємо, на шляху до фіналу команда Мірчі Луческу, окрім Агробізнеса, вибила з турніру і Колос. Підопічні Віктора Скрипника, окрім Олександрії, залишили поза бортом змагань ще й Десну і Верес.

Динамо ефектно розгромило Агробізнес і вийшло у фінал Кубка України – в Луческу трапився конфлікт з фанатами