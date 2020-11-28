Українська асоціація футболу визначилася, де і коли відбудуться поєдинки четвертого етапу Кубка України 2020/21.

П'ять зустрічей чергового раунду будуть зіграні 2 грудня, а шостий – 16 числа, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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02 грудня

Верес – Маріуполь – 13:00 – Млинів. Стадіон Колос;

Нива – Колос – 13:00 – Вінниця. Центральний міський стадіон;

ВПК-Агро – СК Дніпро-1 – 13:00 – Дніпро. Стадіон Метеор;

Агробізнес – Ворскла – 14:00 – Полтава. Стадіон Ворскла ім. О. Бутовського;

Олександрія – Минай – 16:30 – Олександрія. КСК Ніка.

16 грудня

Десна – Зоря – місце проведення та час ще узгоджуються.

Нагадаємо, що матчі 1/4 фіналу заплановані на березень 2021-го. На цьому етапі вже розпочнуть виступи чинний володар Кубка київське Динамо та чемпіон України – донецький Шахтар. Фінал турніру має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.

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