Кубок України: УАФ затвердила дати та розклад чвертьфінальних двобоїв
18:47 - Читать на русском
Півфіналісти Кубка України будуть визначені вже менш ніж за два тижні.
Поєдинки 1/4 фіналу Кубка України відбудуться 3 березня, повідомляє офіційний сайт УАФ.
"Можна було провести перші два тури УПЛ в Туреччині", – Суркіс обурений нехтуванням здоров'ям футболістів
Пари та розклад матчів:
Динамо – Колос. Київ. НСК Олімпійський. 17:00.
СК Дніпро-1 – Олександрія. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. 19:00.
Агробізнес – Шахтар. Київ. Стадіон Динамо ім. В. В. Лобановського. 19:00.
Верес – Зоря. Луцьк. Стадіон Авангард. Час початку матчу буде визначено пізніше.
Нагадаємо, чинним тріумфатором турніру є Динамо.
"Збірна України – моя мрія": найкращий у Зорі – про зарубу з Десною, вибитий зуб Іванісені і реванш у Лізі Європи
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter