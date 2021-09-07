Кубок України: УАФ визначила дати та час початку матчів 1/16 фіналу
Дирекція з проведення Кубка України оприлюднила графік проведення матчів у рамках 1/16 фіналу турніру.
Матчі Кубка України відбудуться протягом трьох днів – з 21 по 23 вересня, повідомляє офіційний сайт УАФ.
УАФ довічно дискваліфікувала тренера, який з кулаками накинувся на арбітра в Кубку України
21 вересня
Миколаїв – Рух – 17:00
Металіст – Десна – 19:00
22 вересня
Таврія – Олександрія – 13:00
ЛНЗ – Інгулець – 15:00
ВПК-Агро – СК Дніпро-1 – 17:00
Волинь – Маріуполь – 17:00
Оболонь – Верес – 19:00
23 вересня
Епіцентр – Металіст 1925 – 13:00
Гірник-Спорт – Львів – 15:00
Прикарпаття – Чорноморець – 17:00
Альянс – Минай – 19:00
Зазначимо, що на стадії 1/8 фіналу Кубка України до учасників приєднаються Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла. Базовий день проведення поєдинків 1/8 фіналу – 27 жовтня.
Кубок України: результати жеребкування 1/16 фіналу – починається найцікавіше