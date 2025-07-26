Згідно з оновленим регламентом Кубка України (стаття 5, пункт 3), клубам УПЛ відтепер дозволено проводити свої кубкові матчі лише на стадіоні, який був заявлений на сезон чемпіонату. Про інші зміни щодо стадіонів, на яких можливе проведення матчів Кубка України, розповів Андрій Таран:

Відбулося перше жеребкування Кубка України 2025/26: відомі результати

"Починаючи з 1/2 фіналу, у стадіону має бути третя категорія, з 1/4-ї має бути друга категорія, і до того, починаючи з 1/32-ї, має бути перша категорія. А на кваліфікаційному раунді діє мінімальний перелік вимог, які клубу треба виконати до перших матчів. Чому ми формуємо списки? Ми не знаємо, чи військова адміністрація дозволить команді виступати на тому чи іншому стадіоні у себе в регіоні.

Є такі випадки, коли стадіон відповідає категорії, розташований в умовно безпечному регіоні, але не потрапляє у список, як було минулого сезону зі стадіоном в Тернополі. Жоден клуб з учасників УПЛ його не заявив, відповідно ми не знаємо, як в регіоні військова адміністрація віднесеться до проведення домашніх матчів, тому не включаємо його. Якщо додамо його в список, то дозволимо там проводити матчі, не запитуючи військову адміністрацію, що неправильно", – поділився Таран у коментарі Tribuna.

"Кар’єра Варді мене надихає": Краснопір про повагу в Карпатах, уроки Холанда, засуху Невеса і вирішальну роль Санжара