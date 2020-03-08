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Кубок України: УАФ назвала арбітрів на матчі 1/4 фіналу

19:36 485 Читать на русском
Кубок України: УАФ назвала арбітрів на матчі 1/4 фіналу
УАФ призначила арбітрів на 1/4 фіналу Кубка України / ФК Олександрія

Українська асоціація футболу призначила суддівські бригади на матчі 1/4 фіналу Кубка України, які відбудуться наступного тижня.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 1/4 фіналу Кубку України сезону-2019/2020, інформує офіційний сайт організації.

Кубок України: УАФ повідомила дати та час проведення матчів 1/4 фіналу

Динамо – Олександрія. Арбітр – Романов, асистенти – Шлончак, Володін, четвертий арбітр – Дердо, спостерігач арбітражу – Швецов, арбітр VAR – Бойко.

Минай – Інгулець. Арбітр – Шурман, асистенти арбітра — Журибіда, Дебенко, четвертий арбітр – Блавацький, спостерігач арбітражу – Шандор.

Альянс – Маріуполь. Арбітр – Пасхал, асистенти арбітра – Марулін, Чертоляс, четвертий арбітр – Кривушкін, спостерігач арбітражу – Покідько.

Десна – Ворскла. Арбітр – Арановський, асистенти арбітра – Жуков, Куцев, четвертий арбітр – Деревінський, спостерігач арбітражу – Годулян, арбітр VAR – Балакін.

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