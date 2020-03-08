Кубок України: УАФ назвала арбітрів на матчі 1/4 фіналу

Українська асоціація футболу призначила суддівські бригади на матчі 1/4 фіналу Кубка України, які відбудуться наступного тижня.
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 1/4 фіналу Кубку України сезону-2019/2020, інформує офіційний сайт організації.
Кубок України: УАФ повідомила дати та час проведення матчів 1/4 фіналу
Динамо – Олександрія. Арбітр – Романов, асистенти – Шлончак, Володін, четвертий арбітр – Дердо, спостерігач арбітражу – Швецов, арбітр VAR – Бойко.
Минай – Інгулець. Арбітр – Шурман, асистенти арбітра — Журибіда, Дебенко, четвертий арбітр – Блавацький, спостерігач арбітражу – Шандор.
Альянс – Маріуполь. Арбітр – Пасхал, асистенти арбітра – Марулін, Чертоляс, четвертий арбітр – Кривушкін, спостерігач арбітражу – Покідько.
Десна – Ворскла. Арбітр – Арановський, асистенти арбітра – Жуков, Куцев, четвертий арбітр – Деревінський, спостерігач арбітражу – Годулян, арбітр VAR – Балакін.
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