У цьому раунді в боротьбу втрутяться представники найсильнішого дивізіону чемпіонату України.

Українська асоціація футболу визначилась з датою жеребу наступного раунду Кубка України, повідомляє офіційний сайт організації.

Кубок України 2020/21: результати жеребкування другого попереднього етапу

Переможці другого попереднього етапу турніру сезону-2020/21 дізнаються своїх суперників у п'ятницю, 18 вересня. Початок процедури формування пар стартує о 12:00.

До слова, у жеребкуванні 1/16 фіналу Кубка України візьмуть участь 11 клубів української Прем’єр-ліги та 11 тріумфаторів попереднього раунду.

Нагадаємо, всі матчі 1/32 фіналу заплановані на 16 вересня і лише запорізький Металург свій поєдинок з Гірник-Спортом проведе 23 вересня.

Фінал Кубка України-2021 пройде у Тернополі 12 травня 2021 року. Минулого року перемогу у турнірі святкувало Динамо, яке у вирішальній битві здолало Ворсклу у серії післяматчевих пенальті.

Яремчук на руїнах після революції, Ребров жадає реваншу, Мілевський їде по сенсацію – українці на шляху до групи ЛЧ