Кубок України: стали відомі дати та час початку матчів 1/4 фіналу
Дирекція з проведення Кубка України затвердила розклад матчів 1/8 фіналу в сезоні 2024/25.
У понеділок, 24 березня, стали відомі дати та час початку поєдинків, інформує офіційний сайт УАФ.
01.04.2025
Буковина (Чернівці) – Вікторія (Суми) – початок о 13:00
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02.04.2025
Олександрія (Олександрія) – Шахтар (Донецьк) – початок о 14:00
Рух (Львів) – Динамо (Київ) – початок о 18:00
Верес (Рівне) – Полісся (Житомир) – початок о 18:00
Нагадаємо, що 4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Vbet Кубку України сезону-2024/2025. Вирішальний поєдинок відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир.
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