Відбулись чергові матчі 1/16 фіналу Кубка України, які подарували нам кілька сенсацій. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Кубок України 2025/26, 1/16 фіналу

Агротех – Чорноморець – 1:1 (серія пенальті – 5:3)

Голи: Пастухов, 18 – Луїфер Ернандес, 74, (пен.)

Інгулець – Поділля – 4:1

Голи: Фарасєєнко, 43, Гаджук, 76, Дзень, 90+1, Янович, 90+4 – Профатило, 6

Вилучення: Козиренко, 88 (Поділля)

Агротех створив другу сенсацію поспіль. В попередньому раунді аматорська команда вибила в серії пенальті представника УПЛ – Епіцентр. Цього разу їм протистояв іменитий Чорноморець, який зараз виступає в Першій лізі. І вже на 18-й хвилині сенсація стала реальнішою: Пастухов вирішив пробити з-за меж штрафного і вразив нижній кут воріт – 1:0!

Такий рахунок тримався аж до середини другого тайму, коли воротар Агротеха, забираючи м'яч до рук, збив Джарджу у власному воротарському. Луїфер Ернандес реалізував 11-метровий – голкіперу не вистачило зовсім трохи, аби здійснити сейв. Гра підійшла до кінця, а після завершення ігрових 90 хвилин почалась серія пенальті, в якій сильнішим виявився саме Агротех – 5:3! Варто додати, що це перший вихід аматорської команди в історії України до 1/8 фіналу Кубка України.

В іншому матчі Інгулець у вольовому стилі здолав Поділля. Уже на 6-й хвилині команда з Хмельницького повела в рахунку: захисник, намагаючись перервати передачу, фактично віддав на Профатило в центрі штрафного, який потужним ударом розстріляв ворота Жилкіна. Під кінець першого тайму Інгулець відігрався. Вся заслуга за гол належить Дмитру Касімову. Після введення м'яча від воротаря Інгульця нападник отримав м'яч на лівому фланзі (в районі центра поля), промчався до чужого штрафного та віддав у центр на Фарасєєнка, якому лишалось лише влучити у ворота – 1:1!

А в другому таймі Інгулець вийшов вперед. Вийшло дуже курйозно: Гаджук пробив здалеку воротар мав легко забирати м'яч до рук, але примудрився пропустити поміж них – 2:1! Козиренко залишив Поділля в меншості на останніх хвилинах, а Інгулець скористався цим – Дзень та Янович добили суперника, 4:1!

