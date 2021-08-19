Кубок України: результати жеребкування 3-го етапу – галицько-волинське дербі й інші двобої
Відбулося вже третє жеребкування Кубка України 2021/22. Результати читайте у цій новині на Футбол 24.
Жеребкування розпочалося близько 16:00 у Будинку футболу, у ньому брали участь прес-аташе УАФ Олександр Гливинський, відома українська фехтувальниця й олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, а також співголова Комітету національних збірних України Олексій Михайличенко.
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У третьому попередньому раунді Кубка України 2021/22 візьмуть участь 22 переможці другого етапу, матчі якого відбулися 17-18 серпня. Під час жеребкування учасники розіграшу були поділені на три групи за регіональним принципом.
Результати жеребкування другого попереднього етапу Кубка України 2021/22
Група А:
Епіцентр – Нива Тернопіль
Буковина – Прикарпаття
Карпати Львів – Волинь
Група В:
ЛНЗ – Олімпік
Оболонь – Полісся
Чернігів – Альянс
Група С:
Нікополь – Таврія-Сімферополь
Балкани – ВПК-Агро
Скорук – Металіст
Миколаїв – Вовчанськ
МФК Металург – Гірник-Спорт
Матчі третього попереднього етапу Кубка України відбудуться 31 серпня (базова дата). Ця стадія турніру, як і всі наступні, складається з одного поєдинку.
До слова, загалом найбільше тріумфів у розіграшах Кубка мають Динамо та Шахтар – обоє по 13 разів піднімали трофей над головою.
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