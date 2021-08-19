Відбулося вже третє жеребкування Кубка України 2021/22. Результати читайте у цій новині на Футбол 24.

Жеребкування розпочалося близько 16:00 у Будинку футболу, у ньому брали участь прес-аташе УАФ Олександр Гливинський, відома українська фехтувальниця й олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, а також співголова Комітету національних збірних України Олексій Михайличенко.

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У третьому попередньому раунді Кубка України 2021/22 візьмуть участь 22 переможці другого етапу, матчі якого відбулися 17-18 серпня. Під час жеребкування учасники розіграшу були поділені на три групи за регіональним принципом.

Результати жеребкування другого попереднього етапу Кубка України 2021/22

Група А:

Епіцентр – Нива Тернопіль

Буковина – Прикарпаття

Карпати Львів – Волинь

Група В:

ЛНЗ – Олімпік

Оболонь – Полісся

Чернігів – Альянс

Група С:

Нікополь – Таврія-Сімферополь

Балкани – ВПК-Агро

Скорук – Металіст

Миколаїв – Вовчанськ

МФК Металург – Гірник-Спорт

Матчі третього попереднього етапу Кубка України відбудуться 31 серпня (базова дата). Ця стадія турніру, як і всі наступні, складається з одного поєдинку.

До слова, загалом найбільше тріумфів у розіграшах Кубка мають Динамо та Шахтар – обоє по 13 разів піднімали трофей над головою.

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