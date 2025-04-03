Напередодні стали відомі всі учасники півфіналу Кубка України. До представника Першої ліги – чернівецької Буковини – яка обіграла сумську Вікторію (2:1), приєднались Динамо, Шахтар та Полісся. Кияни в основний час мінімально здолали Рух, тоді як донеччанам та житомирцям знадобились овертайми, аби пройти Олександрію (1:0) та Верес (1:0) відповідно.

Шахтар вийшов у півфінал Кубка України, дотиснувши Олександрію в овертаймах

Згідно з результатами жеребкування, у півфіналі Динамо зіграє з Буковиною, а чинний володар кубка – Шахтар – з Поліссям.

Півфінали Кубка України:

Буковина – Динамо

Полісся – Шахтар

Нагадаємо, базовий день проведення півфіналів – 23 квітня. Фінальний матч турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Поєдинок за трофей вперше в історії відбудеться у Житомирі на Центральному стадіоні. Перемога в Кубку України дає право на участь на другому етапі кваліфікації наступного розіграшу Ліги Європи.

Полісся пробилось у півфінал Кубка України, здобувши надскладну перемогу над Вересом в овертаймах