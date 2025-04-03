Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу
У середу, 3 квітня, визначились півфінальні пари кубкового турніру.
Напередодні стали відомі всі учасники півфіналу Кубка України. До представника Першої ліги – чернівецької Буковини – яка обіграла сумську Вікторію (2:1), приєднались Динамо, Шахтар та Полісся. Кияни в основний час мінімально здолали Рух, тоді як донеччанам та житомирцям знадобились овертайми, аби пройти Олександрію (1:0) та Верес (1:0) відповідно.
Шахтар вийшов у півфінал Кубка України, дотиснувши Олександрію в овертаймах
Згідно з результатами жеребкування, у півфіналі Динамо зіграє з Буковиною, а чинний володар кубка – Шахтар – з Поліссям.
Півфінали Кубка України:
Буковина – Динамо
Полісся – Шахтар
Нагадаємо, базовий день проведення півфіналів – 23 квітня. Фінальний матч турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Поєдинок за трофей вперше в історії відбудеться у Житомирі на Центральному стадіоні. Перемога в Кубку України дає право на участь на другому етапі кваліфікації наступного розіграшу Ліги Європи.
Полісся пробилось у півфінал Кубка України, здобувши надскладну перемогу над Вересом в овертаймах