У суботу, 23 серпня, в 1/32 фіналу кубкового турніру відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Кубок України, 1/32 фіналу

Iron (Запоріжжя) – Полтава (Полтава) – 1:5

Голи: Надрічний, 62 – Марусич, 31, Онищенко, 76, 88, Підлепич, 81, Плахтир, 83

Олімпія Савинці (Полтавська обл.) – Вільхівці (Закарпатська обл.) – 1:1 (по пенальті – 3:1)

Голи: Абрамов, 58 (аг.) – Шостак, 28

Вилучення: Руденко, 45 (Олімпія, друга жовта картка)

Чорноморець (Одеса) – Зоря (Луганськ) – 2:1

Голи: Лопирьонок, 11, Хобленко, 77 – Будківський, 50

Фазенда (Чернівці) – МФК Металург (Запоріжжя) – 0:1

Гол: Іродовський, 76

Агротех (Кіровоградська обл.) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський) – 1:1 (по пенальті – 7:6)

Голи: Чичиков, 65 – Миронюк, 83

Денгофф (Київська обл.) – Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) – 2:2 (по пенальті – 11:10)

Голи: Миколаюк, 13, ?, 90+8 – ?, 73, Барчук, 83

Авангард (Харківська обл.) – Буковина (Чернівці) – 0:1 (після першого тайму)

Гол: Бойчук, 16

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Тростянець (Сумська обл.) – 0:0 (після першого тайму)

Коростень / Агро-Нива (Житомирська обл.) – Верес (Рівне) – 0:0 (після першого тайму)

Пробій (Івано-Франківська обл.) – ЛНЗ (Черкаси) – 0:0 (після першого тайму)

Полтава легко пройшла до наступного раунду Кубка України, розгромивши запорізький Iron. Новачок УПЛ вийшов вперед в середині першого тайму, однак по перерві аматори змогли відновити статус-кво. За трохи Онищенко знову вивів полтавців вперед, а в останні 10 хвилин "містяни" відвантажили у ворота суперника ще три сухих голи (дубль оформив вищезгаданий хавбек, який чотири роки грав у молодіжних командах Італії – Перуджі, Трапані, Казале та Орвієтані).

Олімпія в серії пенальті пройшла Вільхівці. Представник Другої ліги забив в середині першого тайму, а за мить до перерви здобув чисельну перевагу – за другий "гірчичник" вилучили півзахисника полтавців Андрія Руденка. Попри це по перерві Абрамов зрізав м'яч у власні ворота і рахунок став рівним.

Команди дотягнули до серії післяматчевих пенальті (згідно з регламентом турніру овертайми не були передбачені). В лотереї більше пощастило аматорам – серед інших свої голи за закарпатців не реалізував і легендарний екс-захисник Динамо, Чорноморця, Руха та низки інших команд Дмитро Нємчанінов. Як наслідок, Олімпія виходить в 1/16 фіналу.

Чорноморець несподівано вибив Зорю. Лопирьонок вивів "моряків" вперед вже на старті зустрічі й на перерву одесити пішли перемагаючи. Після відпочинку Будківський вирівняв становище команд, однак в середині другого тайму Хобленко вдруге збільшив перевагу представника Першої ліги. Підопічні Віктора Скрипника відчайдушно намагались перевести гру в серію пенальті, однак фортуна в цей день була на боці Кучера і компанії.

МФК Металург пройшов чернівецьку Фазенду. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий запоріжцями в середині другого тайму. Таким чином далі йде представник Першої ліги.

Епіцентр сенсаційно вилетів від аматорів з Агротеха. Перший тайм минув без голів, а по перерві кіровоградці вийшли вперед. Наприкінці матчу представник УПЛ зумів забити й перевів гру в серію пенальті, де більше пощастило Агротеху.

Доля ще одного поєдинку теж вирішувалась у післяматчевій лотереї. Київський Денгофф і франківське Прикарпаття не виявили сильнішого в основний час, забивши один одному по два голи. Що цікаво, аматори змогли врятувати гру на восьмій доданій хвилині. Для виявлення сильнішого обидва колективи виконали по 12 ударів з позначки, де більше пощастило Денгоффу.

