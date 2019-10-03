Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 1/8 фіналу – Динамо прийме Шахтар

В Будинку футболу пройшло жеребкування стадії 1/8 фіналу Кубка України 2019/20. Онлайн-трансляцію можна переглянути в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України 2019/20 стартувало о 13:00 в Будинку футболу. У церемонії взяли участь легендарні українські футболісти Павло Яковенко та Владислав Ващук.

Кубок України: Динамо та Шахтар зіграють між собою – результати жеребкування 1/8 фіналу

В боротьбу за Кубок України 2019/20 вступають гранди – Динамо та Шахтар. Окрім них, в 1/8 фіналу зіграють Альянс, Минай, Львів, СК Дніпро-1, Інгулець, Колос, Гірник-Спорт, Ворскла, Зоря, Маріуполь, Олександрія, Олімпік, Миколаїв та Десна.

Базова дата поєдинків цієї стадії – 30 жовтня.