Турнір стартує з кваліфікації, в якій зіграють переможці регіональних кубків, повідомляє прес-служба УАФ. З 1/32 до змагання приєднаються клуби УПЛ, окрім тих, хто виступає в єврокубках. А з 1/16 – ще й чотири представники України на міжнародній арені.

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Всі раунди складатимуться лише з одного матчу. У разі нічиєї одразу призначатиметься серія пенальті – без додаткового часу. Жереб буде повністю відкритим, тому топ-клуби, як-от Шахтар чи Динамо, можуть зустрітися вже на старті або зіграти з аматорами. Усі поєдинки покажуть наживо на УПЛ ТБ. Також у Кубка з’явиться новий трофей.

Перші матчі заплановані на 9-10 серпня. Жеребкування кваліфікаційного раунду відбудеться найближчим часом.

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