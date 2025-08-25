У понеділок, 25 серпня, відбулись завершальні матчі 1/32 фіналу Кубка України. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Кубок України, 1/32 фіналу

Атлет (Київ, Друга ліга) – Чернігів (Перша ліга) – 0:1

Гол: Шушко, 51

Вилучення: Комаренко, 55

Діназ (Вишгород, Друга ліга) – Агробізнес (Волочиськ, Перша ліга) – 0:3

Голи: Нижник, 34 (пен.) Богомаз, 56, Лень, 78

Полісся (Ставки, ААФУ) – Ребел (Київ, Друга ліга) – 3:0

Гол: Максимець, 25, Руденко, 64, Малей, 90

Вилучення: Капустян, 61

Реал Фарма (Одеса, Друга ліга) – Нива Тернопіль (Перша ліга) – 0:3

Голи: Давидов, 60, Мисик, 78, Бей, 81 (пен.)

Чайка (Петропавлівська Борщагівка, Друга ліга) – Лісне (Макарів, Друга ліга) – 0:4

Голи: Калінін, 8, Кобак, 27, 39 (пен.), Козлов, 65

Клубу Першої ліги загрожує технічна поразка за перемогу в Кубку України – джерело озвучило причину санкцій

Чернігів в більшості здолав київський Атлет з мінімальним рахунком. Червону в складі команди з Другої ліги отримав воротар Максим Комаренко. Єдиний м'яч забив Павло Шушко на 51-й хвилині, принісши Чернігову вихід у 1/16 фіналу.

Агробізнес впевнено переміг друголіговий Діназ. Голи в доробку Артема Нижника, Назарія Богомаза та Олега Леня. В підсумку гра закінчилася з розгромним рахунком 3:0.

Аматорське Полісся зі Ставків сенсаційно вибило з турніру київський Ребел завдяки точним ударам Сергія Максимця, Олександра Руденка та Юрія Малея – 3:0. Столична команда закінчувала гру у меншості після вилучення Капустяна.

У першому матчі дня одеський Реал Фарма приймав тернопільську Ниву. Перший тайм минув без голів, а по перерві гості вийшли вперед – Давидов гарматним ударом з-за меж штрафного поцілив прямісінько у праву дев'ятку. Забитий м'яч зняв напругу і відповідальність за ціну помилки з команди Юрія Вірта і вона заграла у своє задоволення.

В середині тайму Мисик з лінії штрафного влучно замкнув злету передачу від партнера, а за трохи тернополяни добили суперника – Бей опинився на газоні після підніжки і сам вдало виконав пенальті, розвівши по кутах м'яч і голкіпера.

Не менш ефектно Лісне познущалось над Чайкою Лісне. Команда Гармаша та Рибалки відвантажила у ворота суперника по Другій лізі чотири сухих голи і легко вийшла до 1/16 фіналу кубкового турніру. До слова, дублем відзначився екс-півзахисник Шахтаря Едвард Кобак.

Чорноморець вибив Зорю з Кубка України, Епіцентр зганьбився з аматорами, розгроми від Вереса та Буковини