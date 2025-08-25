Кубок України: Полісся С, Чернігів та Нива Т йдуть далі – розгроми від Агробізнеса та клубу екс-динамівців
У понеділок, 25 серпня, відбулись завершальні матчі 1/32 фіналу Кубка України. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Кубок України, 1/32 фіналу
Атлет (Київ, Друга ліга) – Чернігів (Перша ліга) – 0:1
Гол: Шушко, 51
Вилучення: Комаренко, 55
Діназ (Вишгород, Друга ліга) – Агробізнес (Волочиськ, Перша ліга) – 0:3
Голи: Нижник, 34 (пен.) Богомаз, 56, Лень, 78
Полісся (Ставки, ААФУ) – Ребел (Київ, Друга ліга) – 3:0
Гол: Максимець, 25, Руденко, 64, Малей, 90
Вилучення: Капустян, 61
Реал Фарма (Одеса, Друга ліга) – Нива Тернопіль (Перша ліга) – 0:3
Голи: Давидов, 60, Мисик, 78, Бей, 81 (пен.)
Чайка (Петропавлівська Борщагівка, Друга ліга) – Лісне (Макарів, Друга ліга) – 0:4
Голи: Калінін, 8, Кобак, 27, 39 (пен.), Козлов, 65
Клубу Першої ліги загрожує технічна поразка за перемогу в Кубку України – джерело озвучило причину санкцій
Чернігів в більшості здолав київський Атлет з мінімальним рахунком. Червону в складі команди з Другої ліги отримав воротар Максим Комаренко. Єдиний м'яч забив Павло Шушко на 51-й хвилині, принісши Чернігову вихід у 1/16 фіналу.
Агробізнес впевнено переміг друголіговий Діназ. Голи в доробку Артема Нижника, Назарія Богомаза та Олега Леня. В підсумку гра закінчилася з розгромним рахунком 3:0.
Аматорське Полісся зі Ставків сенсаційно вибило з турніру київський Ребел завдяки точним ударам Сергія Максимця, Олександра Руденка та Юрія Малея – 3:0. Столична команда закінчувала гру у меншості після вилучення Капустяна.
У першому матчі дня одеський Реал Фарма приймав тернопільську Ниву. Перший тайм минув без голів, а по перерві гості вийшли вперед – Давидов гарматним ударом з-за меж штрафного поцілив прямісінько у праву дев'ятку. Забитий м'яч зняв напругу і відповідальність за ціну помилки з команди Юрія Вірта і вона заграла у своє задоволення.
В середині тайму Мисик з лінії штрафного влучно замкнув злету передачу від партнера, а за трохи тернополяни добили суперника – Бей опинився на газоні після підніжки і сам вдало виконав пенальті, розвівши по кутах м'яч і голкіпера.
Не менш ефектно Лісне познущалось над Чайкою Лісне. Команда Гармаша та Рибалки відвантажила у ворота суперника по Другій лізі чотири сухих голи і легко вийшла до 1/16 фіналу кубкового турніру. До слова, дублем відзначився екс-півзахисник Шахтаря Едвард Кобак.
