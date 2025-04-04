Можлива структура Кубка, яку розробляє робоча група в УАФ, передбачає кілька важливих нововведень, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, зміни почнуться з того, що на першому етапі змагання зустрінуться переможці регіональних кубків, що дасть шанс аматорським командам потрапити до турніру. Потім, на стадії 1/32 фіналу, до боротьби приєднаються 12 клубів УПЛ, а в 1/16 до них приєднаються ще 4 команди – учасники єврокубків.

Всі матчі, включаючи вирішальні, будуть проходити в одному поєдинку. Якщо матч не завершиться в основний час, одразу після 90 хвилин буде проводитись серія пенальті.

Ще однією цікавою особливістю стане те, що всі матчі проходитимуть на полях команд із нижчих дивізіонів, а жеребкування буде максимально сліпим. Це означає, що гранди українського футболу, як Шахтар та Динамо, можуть зустрітись вже в 1/16, а аматорська команда може потрапити до 1/4 фіналу, не зустрівши жодного клубу УПЛ.

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