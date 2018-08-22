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Кубок України: Металіст 1925 переміг Оболонь-Бровар, Колос поступився Інгульцю

21:55 168 Читать на русском
Кубок України: Металіст 1925 переміг Оболонь-Бровар, Колос поступився Інгульцю
ФК Металіст 1925

Сьогодні відбулися поєдинки другого попереднього етапу Кубку України сезону-2018/2019.

У третьому попередньому етапі зіграють 20 команд: 14 переможців другого попереднього етапу та шість команд УПЛ, які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця із сьомого по 12-е. Жеребкування відбудеться 31 серпня.

Валяєв залишився на посаді наставника Металіста 1925 після внутрішнього конфлікту

Кубок України, другий попередній етап

Металіст 1925 – Оболонь-Бровар – 2:0

Голи: Сула, 48, Поспєлов, 86

Інгулець – Колос – 1:0

Гол: Козлов, 46

Теги
Металіст 1925 Металіст 1925 Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Кубок України Інгулець Інгулець Колос Колос
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