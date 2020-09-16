Кубок України 2020/21, 1/32 фіналу

Вікторія – Діназ – 0:0 (серія пенальті – 8:7)

Кривбас – Таврія-Сімферополь – 4:1

Голи: Черній, 3, 20, 65, Пятов, 83 – Соколан, 90

Миколаїв – Чорноморець – 1:0

Гол: Яворський, 43

Нива В – Кристал – 2:2 (серія пенальті – 4:3)

Голи: Попов, 45+4, Пастушенко, 68 – Малиш, 36, Терзі, 87

Ужгород – Агробізнес – 0:1

Гол: Когут, 10

Волинь – Прикарпаття – 0:1

Гол: Барчук, 30, (пен.)

Альянс – Верес – початок о 18:00

Оболонь – Полісся – початок о 18:00

ВПК-Агро – Кремінь – початок о 18:30

Кривбас продовжує демонструвати розкішні результати і розбив Таврію-Сімферополь у Кубку України. Головним героєм криворізького клубу став Черній, який до 20 хвилини оформив дубль, а на 65 класним ударом з меж штрафного забив свій третій м'яч у поєдинку. Кривбас не зупинився на цьому та добив суперника на 83 хвилині голом Пятова.

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Миколаїв та Агробізнес здобули ідентичні перемоги над Чорноморцем та Ужгородом відповідно з мінімальним рахунком 1:0. А от протистояння вінницької Ниви та Кристала обіцяло бути спекотним – херсонський клуб вирішив жорстко потролити майбутнього суперника перед матчем.

Кристал вийшов вперед завдяки голу Малиша, однак Попов та Пастушенко наблизили херсонців до вильоту. Втім, Терзі класним ударом з-за меж штрафного перевів поєдинок в овертайм. У додатковий час команди не відзначались голами, а в серії пенальті вінничани виявились сильнішими та помстились супернику за передматчевий жарт.

Однією з сенсацій став вихід Вікторії до стадії 1/16 фіналу, вибивши друголіговий Діназ. В основний та додатковий час команди так і не змогли відзначитись голами і все вирішилось у серії пенальті, яка вийшла досить нервовою. Вікторія вийшла з неї переможцем, перестрілявши суперника із рахунком 8:7.

Припинила участь у Кубку України Волинь, яка вилетіла від Прикарпаття. Долю матчу вирішив пенальті у першому таймі, який реалізував Барчук. Волиняни намагались відігратись, проте Прикарпаття втримало перевагу та вийшло до наступної стадії турніру.

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