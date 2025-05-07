Клуби УПЛ спільно з керівництвом УАФ попередньо узгодили новий формат проведення Кубка України, який принесе кілька відчутних змін.

За інформацією ТаТоТаке, на сьогоднішній нараді клуби УПЛ та керівники УАФ узгодили новий формат проведення Кубка України у наступному сезоні.

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Наразі майбутній турнір має такий вигляд:

– На першому етапі зустрічатимуться переможці регіональних кубків.

– На стадії 1/32 фіналу у боротьбу вступають 12 клубів УПЛ.

– В 1/16 до них приєднуються 4 клуби – учасники єврокубків.

– Переможці в усіх раундах визначаються в одному матчі.

– На всіх раундах використовується максимально сліпий жереб (Шахтар та Динамо можуть зіграти вже в 1/16, аматорська команда може до 1/4 не зустріти жодного клубу УПЛ).

– Буде скасований додатковий час: після закінчення 90 хвилин відразу буде серія пенальті.

Також була пропозиція, щоб усі матчі проводились на стадіонах команд із нижчих дивізіонів, однак є й інший варіант – визначати господаря сліпим жеребом. Остаточний варіант проведення Кубка України 2025/26 буде узгоджений на наступному виконкомі УАФ.

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