Відомий український футболіст Артем Федецький вийшов на поле у матчі першого раунду Кубка України та був вилучений за розмови з арбітром.

9 серпня відбулися перші матчі 1-го раунду Кубка України 2025/26. В рамках турніру зустрічалися Коростень / Агро-Нива з Житомирської області та Луцьксантехмонтаж № 536 з Волинської області.

У складі гостей на поле вийшов екс-гравець Дніпра, Шахтаря, Карпат та збірної України Артем Федецький. На 73-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота ЛСТМ-536. Рішення судді було досить суперечливим, адже на повторі не видно явного фолу проти гравця Коростеня.

Федецький почав висловлювати свої претензії арбітру, за що той показав відомому футболісту жовту картку, а потім і взагалі вилучив з поля. Екс-гравець збірної України не заспокоївся, внаслідок чого між гравцями виникла невелика бійка. Цікаво, що пенальті в підсумку не був реалізований. Сам поєдинок завершився перемогою Коростеня – 1:0.

В інших матчах Кубка України Гірник з Львівської області в серії пенальті поступився Нафтовику з Долини (Івано-Франківська обл.). Черкаський Карбон вибив з турніру одеську Пальміру (2:1), а Олімпія з Савинців (Полтавська обл.) розгромила команду NIKA SMK з Харківщини – 4:0.