Комітет арбітрів Української асоціації футболу оприлюднив призначення на матчі 1/2 фіналу Кубка України, які відбудуться вже майбутньої середи.

Матч Буковина – Динамо розсудить суддівська бригада на чолі з Максимом Козиряцьким (Запоріжжя), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш (Донецьк) та Назарій Цмоканич (Львів). Арбітрами на VAR будуть Олексій Деревінський (Хмельницький) та Віктор Копієвський (Запоріжжя). А головним рефері на грі Полісся – Шахтар буде Дмитро Панчишин (Харків). Допомагатимуть йому Володимир Думенко та Ярослав Поважний (обидва – Харків), а суддями VAR будуть Микола Балакін (Київська область) та Олександр Шандор (Львів).

Варто додати, що обидва матчі відбудуться у середу, 23 квітня. Гра Буковина – Динамо розпочнеться о 16:00, а стартовий свисток у зустрічі Полісся – Шахтар пролунає о 18:00.

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