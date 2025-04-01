Кубок України: безкоштовна онлайн-трансляція першого матчу 1/4 фіналу турніру
Буковина та Вікторія зустрінуться в першому чвертьфіналі Кубка України 2024/25. Пряму трансляцію матчу дивіться в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Кубка України Буковина – Вікторія розпочнеться о 13:00. Наживо матч можна переглянути на YouTube-каналі DiviSport.
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Відзначимо, що цим поєдинком розпочнеться нова стадія турніру. Завтра ж, 2 березня, мають відбутись решта матчів:
Олександрія – Шахтар – початок о 14:00.
Рух – Динамо – початок о 18:00.
Верес – Полісся – початок о 18:00.
Зауважимо, що фінал Кубка України 2024/25 запланований на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі. Про час початку гри буде повідомлено додатково.
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