Сьогодні, 8 листопада, відбудеться жеребкування стадії 1/4 фіналу Кубка України. Стежити онлайн можна в цій новині на "Футбол 24".

Вже сьогодні, о 10:30, розпочнеться жеребкування 1/4 фіналу Кубка України. Онлайн-трансляція буде доступна у вільному доступі на YouTube-каналі УАФ.

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Додамо, що до 1/4 фіналу пробились: Рух, Буковина, Олександрія, Полісся, Динамо, Шахтар, Вікторія та Верес.

Зазначимо, що у 1/4 фіналу Кубка України візьмуть участь вісім команд – переможці матчів 1/8 фіналу. Базова дата поєдинків 1/4 фіналу – 2 квітня 2025 року. Фінал Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце його проведення має визначити Виконком УАФ.

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