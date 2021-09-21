Кубок України: Балакін на центральний матч та інші суддівські призначення 1/16 фіналу
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі четвертого етапу Кубка України сезону 2021/22.
Комітет арбітрів асоціації призначив суддівські бригади на всі поєдинки раунди, повідомляє офіційний сайт організації.
Герой матчу проти Динамо і реабілітація Скрипника – УПЛ назвала найкращих гравця і тренера 8-го туру
Центральний поєдинок цього етапу між Металістом і Десною обслужить Микола Балакін. Натомість матч між Волинню і Маріуполем довірили Віталію Романову. Закарпатець Ярослав Козик працюватиме на зустрічі Оболоні та Вереса.
21.09.2021
Миколаїв – Рух. Миколаїв. Центральний міський стадіон. 17:00. Арбітр – Абдула А. (Харків).
Металіст – Десна. Харків. ОСК Металіст. 19:00. Арбітр – Балакін М. (Київська обл.).
22.09.2021
Таврія – Олександрія. Мар’янівка. Стадіон Мар’янівка. 13:00. Арбітр – Козиряцький М. (Запоріжжя).
ЛНЗ – Інгулець. Черкаси. Стадіон Черкаси Арена. 15:00. Арбітр – Деревінський О. (Хмельницький).
ВПК-Агро – СК Дніпро-1. Дніпро. Стадіон Метеор. 17:00. Арбітр – Панчишин Д. (Харків).
Волинь – Маріуполь. Луцьк. Стадіон Авангард. 17:00 Арбітр – Романов В. (Дніпро).
Оболонь – Верес. Київ. Стадіон Оболонь Арена. 19:00. Арбітр – Козик Я. (Мукачево).
23.09.2021
Епіцентр – Металіст 1925. Дунаївці. Стадіон Колос. 13:00. Арбітр – Новохатній В. (Київ).
Гірник-Спорт – Львів. Горішні Плавні. Стадіон Юність. 15:00. Арбітр – Бондаренко Д. (Одеса).
Прикарпаття – Чорноморець. Івано-Франківськ. Стадіон Рух. 17:00. Арбітр – Блавацький Р. (Львів).
Альянс – Минай. Суми. Стадіон Ювілейний. 19:00. Арбітр — Дердо О. (Чорноморськ).
Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар