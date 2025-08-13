Кубок України 2025/26: визначилися всі пари 1/32 фіналу – битва представників УПЛ та 4 аматори
Усі учасники 1/32 фіналу Кубка України дізналися своїх майбутніх опонентів.
Сьогодні, 13 серпня, відбулося жеребкування 1/32 фіналу Vbet Кубка України сезону 2025/2026.
На цьому етапі турніру зійдуться 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 представники ПФЛ (по 16 клубів з Першої та Другої ліг), 4 аматорські колективи – Агротех (Тишківка, Кіровоградська область), Денгофф (Денихівка, Київська область), Корміл (Яворів, Львівська область) та Маяк (Сарни, Рівненська область), а також 12 команд української Прем’єр-ліги.
Матчі цієї стадії заплановані на 23-24 серпня 2025 року. Водночас чотири українські учасники єврокубків – Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія – розпочнуть боротьбу за трофей з 1/16 фіналу.
Серед учасників 1/32 фіналу лише одна пара представляє УПЛ – Металіст 1925 протистоятиме Оболоні. Цікавою обіцяє бути й дуель Лівого Берега з Кудрівкою: кияни за підсумками минулого сезону залишили елітний дивізіон, тоді як Кудрівка дебютувала в турнірі. Ще одне помітне протистояння – Чорноморець, який також вилетів з УПЛ, зіграє із Зорею.
Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубку України 2025/2026:
Карбон – Інгулець
Поділля – Скала 1911
Вікторія – Ворскла
Локомотив – Колос
Ужгород – Фенікс-Маріуполь
Нива Вінниця – ЮКСА
Металіст – Маяк
Вільхівці – Олміпія
Авангард – Буковина
Чайка – Лісне
Колос Полонне – Нафтовик-Долина
Епіцентр – Агротех
Денгофф – Прикарпаття-Благо
Фазенда – Металург
Корміл – Рух
ЛНЗ – Пробій
Чорноморець – Зоря
Діназ – Агробізнес
Пенуел – Карпати
Лівий Берег – Кудрівка
IRON – Полтава
Металіст 1925 – Оболонь
Коростень-Агро-Нива – Верес
Чернігів – Атлет
Полісся Ставки – Ребел
Гірник-Спорт – Тростянець
Куликів-Білка – Кривбас
Реал Фарма – Нива Тернопіль