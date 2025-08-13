Сьогодні, 13 серпня, відбулося жеребкування 1/32 фіналу Vbet Кубка України сезону 2025/2026.

На цьому етапі турніру зійдуться 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 представники ПФЛ (по 16 клубів з Першої та Другої ліг), 4 аматорські колективи – Агротех (Тишківка, Кіровоградська область), Денгофф (Денихівка, Київська область), Корміл (Яворів, Львівська область) та Маяк (Сарни, Рівненська область), а також 12 команд української Прем’єр-ліги.

Матчі цієї стадії заплановані на 23-24 серпня 2025 року. Водночас чотири українські учасники єврокубків – Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія – розпочнуть боротьбу за трофей з 1/16 фіналу.

Серед учасників 1/32 фіналу лише одна пара представляє УПЛ – Металіст 1925 протистоятиме Оболоні. Цікавою обіцяє бути й дуель Лівого Берега з Кудрівкою: кияни за підсумками минулого сезону залишили елітний дивізіон, тоді як Кудрівка дебютувала в турнірі. Ще одне помітне протистояння – Чорноморець, який також вилетів з УПЛ, зіграє із Зорею.

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубку України 2025/2026:

Карбон – Інгулець

Поділля – Скала 1911

Вікторія – Ворскла

Локомотив – Колос

Ужгород – Фенікс-Маріуполь

Нива Вінниця – ЮКСА

Металіст – Маяк

Вільхівці – Олміпія

Авангард – Буковина

Чайка – Лісне

Колос Полонне – Нафтовик-Долина

Епіцентр – Агротех

Денгофф – Прикарпаття-Благо

Фазенда – Металург

Корміл – Рух

ЛНЗ – Пробій

Чорноморець – Зоря

Діназ – Агробізнес

Пенуел – Карпати

Лівий Берег – Кудрівка

IRON – Полтава

Металіст 1925 – Оболонь

Коростень-Агро-Нива – Верес

Чернігів – Атлет

Полісся Ставки – Ребел

Гірник-Спорт – Тростянець

Куликів-Білка – Кривбас

Реал Фарма – Нива Тернопіль