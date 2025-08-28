Усі команди, які візьмуть участь у 1/16 фіналу Кубка України, дізналися своїх майбутніх опонентів.

Сьогодні, 28 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України сезону 2025/2026.

У цьому раунді Кубка України зіграють команди, які подолали стадію 1/32 фіналу. До них приєднаються й чотири представники країни в єврокубках – Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія.

З огляду на те, що на цій стадії до боротьби долучаються сильніші клуби УПЛ, жеребкування подарувало значно цікавіші пари. Гранди українського футболу отримали кардинально різних суперників: Динамо поміряється силами зі срібним призером минулого сезону – Олександрією, тоді як Шахтар зіграє проти аматорського клубу – Полісся Ставки.

Серед пар між представниками УПЛ виділяється також протистояння Рух – Полісся, а решта поєдинків будуть змішаними – між клубами різних дивізіонів.

Першими в парах зазначені господарі поля. Кожне протистояння складатиметься лише з одного матчу, а у випадку нічиєї в основний час долю переможця вирішуватиме серія пенальті.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України-2025/26

Колос (Полонне, Хмельницька обл.) – Металіст 1925 (Харків)

Металург (Запоріжжя) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)

Інгулець (Петрове) – Поділля (Хмельницький)

Полісся (Ставки, Київська обл.) – Шахтар (Донецьк)

Нива Вінниця – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

Лісне (Київ) – Олімпія (Савинці, Полтавська обл.)

Чернігів – Кривбас (Кривий Ріг)

Локомотив (Київ) – Верес (Рівне)

Олександрія – Динамо (Київ)

Лівий берег (Київ) – Вікторія (Суми)

Рух (Львів) – Полісся (Житомир)

Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) – Чорноморець (Одеса)

Металіст (Харків) – ЛНЗ (Черкаси)

Денгофф (Денихівка, Київська обл.) – Агробізнес (Волочиськ)

Буковина (Чернівці) – Карпати (Львів)

Полтава – Нива Тернопіль

