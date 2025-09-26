Сьогодні, 26 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону 2025/2026.

На цьому етапі турніру зіграють команди, які пройшли 1/16 фіналу. Серед учасників представлені клуби різних рівнів: від УПЛ – Динамо, Шахтар, Металіст 1925, Рух та ЛНЗ. Перша ліга – Вікторія, Фенікс-Маріуполь, Буковина, Нива Т, Агробізнес, Інгулець та Чернігів. А від Другої ліги виступлять Лісне, Нива В та Локомотив. Від аматорів – Агротех.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:

Вікторія (Суми) – Інгулець (Петрове)

Динамо (Київ) – Шахтар (Донецьк)

Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)

Буковина (Чернівці) – Нива (Тернопіль)

Лісне (Київ) – Чернігів

ЛНЗ (Черкаси) – Рух (Львів)

Агробізнес (Волочиськ) – Металіст 1925 (Харків)

Локомотив (Київ) – Нива (Вінниця)

