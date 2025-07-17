Українська асоціація футболу провела жеребкування кваліфікаційного етапу національного Кубка.

УАФ презентувала оновлений Кубок України – турнір повернеться в новому форматі

У попередньому раунді турніру зіграють 16 команд. Матчі заплановані на 9 та 10 серпня.

Кубок України 2025/26. Кваліфікаційний раунд

Фазенда (Чернівці) – Медея-Невицький замок (Закарпатська обл.)

Гірник (Новояворівськ, Львівська обл.) – Нафтовик-Долина (Івано-Франківська обл.)

Колос (Полонне, Хмельницька обл.) – Агрон (Тернопільська обл.)

Коростень/Агро-Нива (Житомирська обл.) – Луцьксантехмонтаж № 536 (Волинська обл.)

Легія (Київ) – Полісся Ставки (Пісківка, Київська обл.)

Карбон (Черкаси) – Пальміра (Одеса)

Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) – NIKA SMK (Богодухів, Харківська обл.)

IRON (Запоріжжя) – Новоукраїнка (Кіровоградська обл.)

Нагадаємо, що в оновленому Кубку України у кваліфікації братимуть участь переможці регіональних кубків з усіх куточків країни. Вже в 1/32 фіналу стартуватимуть клуби УПЛ, а в 1/16 до турніру доєднуватимуться учасники єврокубків.

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