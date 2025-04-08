Першого та другого квітня відбулись чвертьфінальні матчі Кубка України сезону 2024/25.

Кубок України може зазнати революційних змін – подібний формат у Німеччині

Першим півфіналістом стала Буковина, яка здолала Вікторію з рахунком 2:1. Наступного дня визначились інші три учасники раунду. Олександрія поступилася Шахтарю у додатковий час з результатом 0:1. Такий самий підсумок зафіксовано у матчі Верес – Полісся. Динамо ж змогло мінімально обіграти Рух ще у основний час.

Півфінальні матчі Кубка України відбудуться 23 квітня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Кубок України-2024/25. 1/2 фіналу

Буковина (Чернівці) – Динамо (Київ): матч відбудеться у Львові на стадіоні Україна (попередньо, місце проведення ще уточнюється). Початок – 16:00.

Полісся (Житомир) – Шахтар (Донецьк): поєдинок прийматиме Центральний стадіон у Житомирі. Початок – 18:00.

Нагадаємо, що 4 березня Виконком УАФ затвердив місце проведення фіналу Кубка України сезону 2024/25. Завершальний матч турніру відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні в Житомирі. Час початку поєдинку буде уточнено після консультацій з командами-учасницями та транслятором.

Полісся пробилось у півфінал Кубка України, здобувши надскладну перемогу над Вересом в овертаймах