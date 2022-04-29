Журналіст Сергій Болотніков заявив про рішення достроково завершити турнір. Про це незабаром оголосять офіційно. Відповідно, СК Дніпро-1 гратиме в Лізі Європи як третя команда УПЛ, а Зоря і Ворскла виступатимуть у Лізі конференцій. Про це журналіст заявив в ефірі KDK.

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Раніше низка футбольних людей закликали спробувати дограти хоча б розіграш Кубка через значно меншу кількість матчів, але через продовження воєнного стану цього зробити не вдасться.

У чвертьфіналі Кубка України 2021/22 Металіст мав зіграти із Зорею, Олександрія – з Динамо, Львів – із Шахтарем, а СК Дніпро-1 мав приймати Ворсклу. Чинним володарем трофею є Динамо, яке у фіналі сезону 2020/21 мінімально обіграло Зорю.

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