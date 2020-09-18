Кубок України 2020/21: результати жеребкування 1/16 фіналу – стартують команди УПЛ
Відбулось чергове жеребкування Кубка України поточного сезону. Результати читайте на "Футбол 24".
У жеребкуванні 1/16 фіналу Кубка України сезону 2020/2021, яке відбулось сьогодні, 18 вересня, взяли участь 11 переможців другого попереднього етапу та 11 клубів Прем’єр-ліги.
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Пари 3-го попереднього етапу Кубка України виглядають наступним чином:
Полісся – Минай
Прикарпаття – Колос
Ворскла – Львів
Олександрія – Інгулець
Кривбас – Нива В
Епіцентр – Агробізнес
Верес – Миколаїв
Гірник-Спорт – Дніпро-1
Десна – Рух
Вікторія – Маріуполь
ВПК-Агро – Олімпік
До слова, базовий день матчів – 30 вересня.
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