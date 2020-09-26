Кубок України 2020/21: затверджено дату та час проведення поєдинків 1/16 фіналу
Прес-служба УАФ повідомила, коли відбудуться матчі третього попереднього раунду розіграшу Кубка України.
Всі двобої 1/16 фіналу Кубка України сезону-2020/21 пройдуть у середу, 30 вересня, інформує офіційний сайт УАФ.
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Також було затверджено час початку матчів:
Гірник-Спорт – СК Дніпро-1 – 14:00
Вікторія – Маріуполь – 15:00
Полісся – Минай – 15:00
Верес – Миколаїв – 15:00
Кривбас – Нива – 16:00
Епіцентр – Агробізнес – 16:00
Ворскла – Львів – 17:00
Десна – Рух – 17:00
Прикарпаття – Колос – 17:00
Олександрія – Інгулець – 18:30
ВПК-Агро – Олімпік – 18:30
До слова, у цього раунді грають 11 переможців другого попереднього етапу та 11 клубів Прем’єр-ліги.
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