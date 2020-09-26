Всі двобої 1/16 фіналу Кубка України сезону-2020/21 пройдуть у середу, 30 вересня, інформує офіційний сайт УАФ.

Кубок України 2020/21: результати жеребкування 1/16 фіналу – стартують команди УПЛ

Також було затверджено час початку матчів:

Гірник-Спорт – СК Дніпро-1 – 14:00

Вікторія – Маріуполь – 15:00

Полісся – Минай – 15:00

Верес – Миколаїв – 15:00

Кривбас – Нива – 16:00

Епіцентр – Агробізнес – 16:00

Ворскла – Львів – 17:00

Десна – Рух – 17:00

Прикарпаття – Колос – 17:00

Олександрія – Інгулець – 18:30

ВПК-Агро – Олімпік – 18:30

До слова, у цього раунді грають 11 переможців другого попереднього етапу та 11 клубів Прем’єр-ліги.

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