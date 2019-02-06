Кубок Туреччини: Коркішко не допоміг Хатайспору уникнути поразки від Галатасарая

Відбувся перший чвертьфінальний поєдинок Кубка Туреччини.

Кубок Туреччини, 1/4 фіналу

Галатасарай – Хатайспор – 2:0

Голи: Льюндама, 7, Фегулі, 90+2

Вилучення: Алічі, 40

Галатасарай у рідних стінах прогнозовано переміг представника другого турецької дивізіону Хатайспор, у складі якого виступає українець Дмитро Коркішко. До слова, екс-гравець Динамо потрапив до стартового складу своєї команди.

Галатасараю вдалося відзначитися вже у дебюті матчу зусиллями Льюндама. На 37-й хвилині Коркішко після сольного прориву впав на межі штрафної та претендував на пенальті. Турецький арбітр після перегляду відеоповтору вирішив не призначати одинадцятиметровий удар. Турецький гранд забив другий гол у компенсований арбітром час та переміг скромний, але непоступливий Хатайспор.