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Кубок Туреччини: Коркішко не допоміг Хатайспору уникнути поразки від Галатасарая

22:26 59 Читать на русском
Кубок Туреччини: Коркішко не допоміг Хатайспору уникнути поразки від Галатасарая
Коркішко не допоміг Хатайспору уникнути поразки від Галатасарая

Відбувся перший чвертьфінальний поєдинок Кубка Туреччини.

Кубок Туреччини, 1/4 фіналу

Галатасарай – Хатайспор – 2:0

Голи: Льюндама, 7, Фегулі, 90+2

Вилучення: Алічі, 40

Галатасарай у рідних стінах прогнозовано переміг представника другого турецької дивізіону Хатайспор, у складі якого виступає українець Дмитро Коркішко. До слова, екс-гравець Динамо потрапив до стартового складу своєї команди.

Галатасараю вдалося відзначитися вже у дебюті матчу зусиллями Льюндама. На 37-й хвилині Коркішко після сольного прориву впав на межі штрафної та претендував на пенальті. Турецький арбітр після перегляду відеоповтору вирішив не призначати одинадцятиметровий удар. Турецький гранд забив другий гол у компенсований арбітром час та переміг скромний, але непоступливий Хатайспор.

Теги
Туреччина Хатайспор Хатайспор Українці за кордоном Дмитро Коркішко Дмитро Коркішко Галатасарай Галатасарай
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