Кубок Польщі: дербі динамівців у фіналі не буде – Вербіч не врятував Легію від поразки
Ракув обіграв варшавську Легію і став другим фіналістом Кубка Польщі 2021/22.
Кубок Польщі 2021/22, 1/2 фіналу
Ракув – Легія – 1:0
Гол: Вдовяк, 5
Долю гри вирішив єдиний гол, забитий вже на 5-й хвилині. Матеуш Вдовяк головою замкнув подачу зі штрафного.
Кендзьора отримав шанс виграти єдиний польський трофей, якого ще немає у його колекції
Беньямін Вербіч вийшов рятувати ситуацію в середині другого тайму, але відігратися варшавська команда так і не змогла. Українець Ігор Харатін вкотре не потрапив до заявки – у 2022 році наш хавбек ще не грав у офіційних матчах.
Відповідно, дербі динамівців, які після початку війни в Україні покинули Київ, у фіналі турніру не буде. Саме Ракув зіграє з Лехом Томаша Кендзьори у вирішальному матчі за трофей. Фінал Кубка Польщі запланований на 2 травня.