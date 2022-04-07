Кубок Польщі 2021/22, 1/2 фіналу

Ракув – Легія – 1:0

Гол: Вдовяк, 5

Долю гри вирішив єдиний гол, забитий вже на 5-й хвилині. Матеуш Вдовяк головою замкнув подачу зі штрафного.

Кендзьора отримав шанс виграти єдиний польський трофей, якого ще немає у його колекції

Беньямін Вербіч вийшов рятувати ситуацію в середині другого тайму, але відігратися варшавська команда так і не змогла. Українець Ігор Харатін вкотре не потрапив до заявки – у 2022 році наш хавбек ще не грав у офіційних матчах.

Відповідно, дербі динамівців, які після початку війни в Україні покинули Київ, у фіналі турніру не буде. Саме Ракув зіграє з Лехом Томаша Кендзьори у вирішальному матчі за трофей. Фінал Кубка Польщі запланований на 2 травня.