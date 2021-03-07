Кубок Німеччини: відбулось жеребкування пар 1/2 фіналу
20:30 - Читать на русском
Дортмундська Борусія побореться за путівку у фінал Кубка Німеччини з представником нижчого дивізіону.
Організатори Кубка Німеччини провели жеребкування пар 1/2 фіналу турніру, за підсумками якого відбудуться наступні зустрічі:
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Регенсбург/Вердер – РБ Лейпциг
Хольштайн – Борусія Д
Поєдинки заплановані на 1-2 травня. Останній чвертьфінал турніру Регенсбург – Вердер відбудеться 7 квітня. Нагадаємо, чинним тріумфатором Кубка Німеччини є Баварія, яка у нинішньому сезоні вилетіла від команди другої Бундесліги – Хольштайна.
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