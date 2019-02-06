Кубок Німеччини: Вердер у божевільному матчі здолав Борусію Д, Байєр сенсаційно вилетів від команди з другої Бундесліги

Відбулися матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Гамбург – Нюрнберг – 1:0

Гол: Озкан, 54

Хайденхайм – Байєр – 2:1

Голи: Доведан, 47, Мультхауп, 72 – Брандт, 44

Дуйсбург – Падеборн – 1:3

Голи: Олівейра-Соуза, 47 – Текпетей, 52, Прогер, 60, Антві-Аджей, 75

Борусії Д – Вердер 3:3 (2:4 після серії пенальті)

Голи: Ройс, 45+3, Пулішіч, 105, Хакімі, 113 – Рашика, 5, Піссаро,108, Харнік, 119

Гамбург у рідних стінах мінімально здолав Нюрнберг завдяки голу Озкана у другому таймі та вийшов до чвертьфіналу змагань, представник другої Бундесліги Хайденхайм несподівано виявився сильнішим за Байєр. Хайденхайм зумів не лише відігратися, програючи по ходу зустрічі, а й здобути перемогу. "Фармацевти" поступилися навіть попри наявність лідерів команди у складі. Це при тому, що декілька днів тому Байєр розібрався із Баварією у Бундеслізі.

Падеборн впевнено переміг на виїзді Дуйсбург у кубковому матчі команди, які представляють другу Бундеслігу. Дуйсбург відкрив рахунок, однак незабаром пропустив три м'ячі, які й вирішили долю поєдинку.

Вишнею на торті став матч Борусії Д та Вердера. Команди влаштували справжній триллер у овертаймі. Основний час закінчився нічийним рахунком 1:1, а у додаткові тайми команди забили аж 4 голи на двох. Спершу Пулішіч на 105 хвилині вивів Борусію вперед , однак вже за 3 хвилини після цього нестаріючий Піссаро опинився у потрібному місці, у потрібний час та переграв воротаря "джмелів".

На 113-й хвилині Хакімі після сольного проходу Філіппа та прострілу розстріляв ворота бременців. І, здавалося, що все вже закінчено, однак один з останніх стандартів Вердера у цьому матчі змусив вболівальників "музик" шаленіти. Харнік після розіграшу кутового пробив головою, м'яч неприємно для воротаря відскочив від газону та залетів у ворота. Справжнє божевілля. У серії пенальті більше пощастило Вердеру, який реалізував всі свої удари по воротах Борусії, а "джмелі" не змогли забити два перших удари з "позначки". Схибили Пако та Філліпп. До наступного раунду Кубка Німеччини потрапив Вердер.