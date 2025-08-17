Відбулись чергові матчі 1/32 фіналу Кубка Німеччини. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Німеччини 2025/26, 1/32 фіналу

Вікторія Кельн – Падерборн – 1:3

Голи: Отто, 59 – Грімальді, 5, 8, Більбія, 36

Енгерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:5

Голи: Баоя, 44, Доан, 45, 54, Вахі, 89, Ааронсон, 90+1

Дельменхорст – Борусія М – 2:3

Голи: Роведдер, 32, Урбан, 40, – Гак, 20, 38, Ельведі, 68

Локомотив Лейпциг – Шальке – 0:1 (після ДЧ)

Гол: Ласме, 107

Лоне – Гройтер Фюрт – 0:2

Голи: Олесен, 58, Кеніг, 84

Вилучення: Сабах, 83, Венгеровскі, 90+2 (обидва – Лоне)

Мойзельвіц – Карлсруе – 0:5

Голи: Шльойзенер, 1, 42, Рапп, 11, Еглофф, 52, Кобальд, 56

Регенсбург – Кельн – 1:2

Голи: Бауер, 66, – Мартель, 90+6, Йоганнессон, 90+8

РСФ Айнтрахт – Кайзерслаутерн 0:7

Голи: Кунце, 11, Емрелі, 15, Кім Джі Су, 24, Ганзлік, 34, Ріттер, 48, Рашль, 71, Тачі, 90

Галлешер – Аугсбург 0:2

Голи: Муньє, 52, Ессенде, 79

Ульм 1846 – Елверсберг 0:1

Гол: Кайдель, 73

Хомбург – Гольштайн Кіль 0:1

Гол: Толкін, 24

Матчі цього ігрового дня стадії 1/32 фіналу Кубка Німеччини пройшли без гучних сенсацій – усі фаворити пробилися далі. Найбільше враження справив Кайзерслаутерн, який розгромив РФС Айнтрахт, а у ворота суперника забили сім різних гравців. Кельн вирвав перемогу над Регенсбургом у кінцівці, тоді як Борусія М добряче попсувала собі нерви, але все ж втримала перевагу у зустрічі з Дельменхорстом.

В інших матчах Падерборн упевнено розібрався з Вікторією Кельн – дубль оформив Грімальді. Айнтрахт Франкфурт розгромив Енгерс із рахунком 5:0, де двічі відзначився Доан.

Шальке лише в додатковий час дотиснув Локомотив Лейпциг – вирішальний м’яч на 107-й хвилині забив Ласме. Лоне нічого не зумів протиставити Гройтер Фюрту – 0:2.

Карлсруе за годину ігрового часу знищив Мойзельвіц – 5:0. Аугсбург без проблем переміг Галешер, тоді як Елверсберг і Гольштейн Кіль здобули мінімальні перемоги над Ульмом та ФК 08 Хомбургом відповідно.

