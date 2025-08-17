Кубок Німеччини: унікальне шоу Кайзерслаутерна, пізній камбек Кельна та нерви Борусії М
Відбулись чергові матчі 1/32 фіналу Кубка Німеччини. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".
Кубок Німеччини 2025/26, 1/32 фіналу
Вікторія Кельн – Падерборн – 1:3
Голи: Отто, 59 – Грімальді, 5, 8, Більбія, 36
Енгерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:5
Голи: Баоя, 44, Доан, 45, 54, Вахі, 89, Ааронсон, 90+1
Дельменхорст – Борусія М – 2:3
Голи: Роведдер, 32, Урбан, 40, – Гак, 20, 38, Ельведі, 68
Локомотив Лейпциг – Шальке – 0:1 (після ДЧ)
Гол: Ласме, 107
Лоне – Гройтер Фюрт – 0:2
Голи: Олесен, 58, Кеніг, 84
Вилучення: Сабах, 83, Венгеровскі, 90+2 (обидва – Лоне)
Мойзельвіц – Карлсруе – 0:5
Голи: Шльойзенер, 1, 42, Рапп, 11, Еглофф, 52, Кобальд, 56
Регенсбург – Кельн – 1:2
Голи: Бауер, 66, – Мартель, 90+6, Йоганнессон, 90+8
РСФ Айнтрахт – Кайзерслаутерн 0:7
Голи: Кунце, 11, Емрелі, 15, Кім Джі Су, 24, Ганзлік, 34, Ріттер, 48, Рашль, 71, Тачі, 90
Галлешер – Аугсбург 0:2
Голи: Муньє, 52, Ессенде, 79
Ульм 1846 – Елверсберг 0:1
Гол: Кайдель, 73
Хомбург – Гольштайн Кіль 0:1
Гол: Толкін, 24
Кубок Німеччини: РБ Лейпциг ледь не зганьбився, 9:0 від Вольфсбурга, Степанов голом запустив епічний камбек, але вилетів
Матчі цього ігрового дня стадії 1/32 фіналу Кубка Німеччини пройшли без гучних сенсацій – усі фаворити пробилися далі. Найбільше враження справив Кайзерслаутерн, який розгромив РФС Айнтрахт, а у ворота суперника забили сім різних гравців. Кельн вирвав перемогу над Регенсбургом у кінцівці, тоді як Борусія М добряче попсувала собі нерви, але все ж втримала перевагу у зустрічі з Дельменхорстом.
В інших матчах Падерборн упевнено розібрався з Вікторією Кельн – дубль оформив Грімальді. Айнтрахт Франкфурт розгромив Енгерс із рахунком 5:0, де двічі відзначився Доан.
Шальке лише в додатковий час дотиснув Локомотив Лейпциг – вирішальний м’яч на 107-й хвилині забив Ласме. Лоне нічого не зумів протиставити Гройтер Фюрту – 0:2.
Карлсруе за годину ігрового часу знищив Мойзельвіц – 5:0. Аугсбург без проблем переміг Галешер, тоді як Елверсберг і Гольштейн Кіль здобули мінімальні перемоги над Ульмом та ФК 08 Хомбургом відповідно.
Баварія виграла перший Суперкубок Німеччини після його ренеймінгу – дебютний гол Діаса та другий трофей Кейна