Кубок Німеччини: результати жеребкування 2-го раунду

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Німеччини сезону 2019/20. Центральним матчем цієї стадії стане дуель двох Борусій – із Дортмунда та Менхенгладбаха.

Колишній оборонець збірної Німеччини Крістоф Метцельдер і тренер молодіжної збірної Штефан Кунц провели жеребкування 2-го раунду німецького Кубка. Про це повідомляє офіційний твіттер турніру.

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Пари 1/16 фіналу Кубка Німеччини за участі команд Бундесліги:

Дуйсбург – Хоффенхайм

Саарбрюкен – Кельн

Байєр – Падерборн

Фрайбург – Уніон

Фортуна – Ерцгебірге

Бохум – Баварія

Армінія – Шальке

Герта – Динамо Дрезден

Вольфсбург – РБ Лейпциг

Вердер – Хайденхайм

Санкт-Паулі – Айнтрахт Франкфурт

Відзначимо, що матчі цієї стадії заплановані на 29-30 жовтня. Чинним володарем трофею є мюнхенська Баварія.