Кубок Німеччини: результати жеребкування 2-го раунду

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Німеччини сезону 2019/20. Центральним матчем цієї стадії стане дуель двох Борусій – із Дортмунда та Менхенгладбаха.
Колишній оборонець збірної Німеччини Крістоф Метцельдер і тренер молодіжної збірної Штефан Кунц провели жеребкування 2-го раунду німецького Кубка. Про це повідомляє офіційний твіттер турніру.
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Пари 1/16 фіналу Кубка Німеччини за участі команд Бундесліги:
Дуйсбург – Хоффенхайм
Саарбрюкен – Кельн
Байєр – Падерборн
Фрайбург – Уніон
Фортуна – Ерцгебірге
Бохум – Баварія
Армінія – Шальке
Герта – Динамо Дрезден
Вольфсбург – РБ Лейпциг
Вердер – Хайденхайм
Санкт-Паулі – Айнтрахт Франкфурт
Відзначимо, що матчі цієї стадії заплановані на 29-30 жовтня. Чинним володарем трофею є мюнхенська Баварія.