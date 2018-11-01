Кубок Німеччини: РБ Лейпциг вибив Хоффенхайм, Байєр знищив Борусію М, Дуйсбург Тащи переміг Армінію

Відбулися поєдинки 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Путівку в наступний раунд здобули Байєр, Дуйсбург та РБ Лейпциг.

В поєдинках 1/16 фіналу Кубка Німеччини Байєр в гостях несподівано розтрощив Борусію М з рахунком 5:0. До слова, Гладбах посідає 3 місце в чемпіонаті. Припинив боротьбу за трофей суперник Шахтаря Хоффенхайм, який програв РБ Лейпциг.

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Дуйсбург Бориса Тащи на виїзді розгромив Армінію. Українець вийшов на заміну на 56-й хвилині поєдинку.

Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Армінія – Дуйсбург – 0:3

Голи: Верхук, 12, Шнельгардт, 39, Олівейра-Соуза, 45

Борусія М – Байєр – 0:5

Голи: Брандт, 5, Єдвай, 45+1, Белларабі, 67, 74, Фолланд, 80

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 2:0

Голи: Вернер, 48, 56