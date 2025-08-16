Кубок Німеччини 2025/26, 1/32 фіналу

Динамо Берлін – Бохум – 1:3

Голи: Щербаковскі, 46 – Лоослі, 85, Бамба, 107, Беро, 120+1

Вилучення: Еллерс, 80, Дадашов, 103 (обидва – БФК Динамо)

Нереалізований пенальті: Беро, 94 (Бохум)

Пірмазенс – Гамбург – 1:2

Голи: Грісс, 52 – Гільєрме Рамос, 90+2, Кенігсдорффер, 100

Айнтрахт Нордерштадт – Санкт-Паулі – 0:0 (серія пенальті –

Балінгер – Хайденхайм – 0:5

Голи: Скієнца, 9, 62, Гонзак, 34, Кауфманн, 77, Конте, 85

Ганза Росток – Хоффенхайм – 0:4

Голи: Бургер, 37, Мерштедт, 71, 86, Асслані, 83

Хемелінген – Вольфсбург – 0:9

Голи: Єнц, 13, Сков Ольсен, 14, Майєр, 39, (пен.), Пейчіновіч, 53, 76, 81, Сванберг, 61, 71, Черни, 72,

Зандхаузен – РБ Лейпциг – 2:4

Голи: Віафе Ампаду, 3, Германн, 18 – Діоманде, 6, Орбан, 23, Банзузі, 80, Хаві Сімонс, 90+6

Іллертсен – Нюрнберг – 3:3

Голи: Міліч, 2, Глессінг, 43, Рюле, 90 – Їлмаз, 65, Степанов, 78, Телаловіч, 88, (пен.)

Перші матчі стартували о 14:00 та не обійшлись без додаткового часу. Бохум лише в овертаймах переграв Динамо Берлін, яке догравало вдев'ятьох. Представник другої Бундесліги відігрався лише на 85-й хвилині, коли суперник залишився в меншості після вилучення Еллерса. А вже у додатковий час, коли червоне світло перед собою побачив Дадашов, Бохум зумів реалізувати свою чисельну перевагу завдяки голам Бамба та Беро (останній ще й не реалізував пенальті).

Степанов відзначився дебютним голом за Нюрнберг в Кубку Німеччини

Гамбург теж в овертаймах здолав Пірмазенс. Героєм став захисник Гільєрме Рамос, який на 90+2 хвилині врятував "динозаврів" від вильоту на ранній стадії. А Кенігсдорффер в додатковий час приніс перемогу Гамбургу, в складі якого зіграв і захисник Шахтаря Георгій Гочолейшвілі.

Серед інших матчів відзначимо нищівні перемоги Хайденхайма та Вольфсбурга. "Вовки" взагалі відвантажили у ворота суперника 9 голів. Лише 2 матчі, які розпочались о 17:00, не подарували переможця в основний час. І якщо в грі Айнтрахта Нордерштедта та Санкт-Паулі були нулі (в серії пенальті переміг Санкт-Паулі), то в матчі Нюрнберга проти Іллертіссена, за який виступає Артем Степанов, розгорнувся справжній трилер.

Представник регіональної ліги вів у рахунку 2:0 після першого тайму завдяки голам Міліча та Глессінга. На другий тайм Мірослав Клозе випустив Степанова, і це дало результат. Скоротив відставання Їлмаз, а на 78-й хвилині Артем зрівняв рахунок! Через 8 хвилин Телаловіч ще й вивів Нюрнберг вперед, але Рюле зрівняв рахунок на 90-й, зумівши перевести гру в овертайм.

У додатковий час переможця виявити також не вийшло виявити сильнішого. А в серії пенальті Іллертіссен переграв Нюрнберг – Степанов не пробивав, хоча команди мали по 7 ударів. Одним з невдах став екс-захисник Динамо Лука Лочошвілі.