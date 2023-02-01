Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1

Голи: Форсберг, 8, Лаймер, 41, Вернер, 83 – Дольберг, 76

Майнц – Баварія – 0:4

Голи: Шупо-Мотінг, 17, Мусіала, 30, Сане, 44, Девіс, 83

Перед матчем між РБ Лейпциг і Хоффенхаймом одному з уболівальників стало погано, і тому на стадіон було викликано швидку допомогу. З цієї причини фанатська трибуна господарів мовчала всю гру. Обидві команди були в курсі події, і після фінального свистка Еміль Форсберг зазначив: "Ми сподіваємося на краще. Ми разом із цим хлопцем і його сім'єю".

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Матч завершився перемогою РБ Лейпциг з рахунком 3:1, і воротар гостей Олівер Бауманн після матчу скаржився на те, що його команда пропускає занадто прості м'ячі. "Ми повинні припинити це, інакше у нас будуть справжні проблеми", – зазначив голкіпер.

В іншому матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини Баварія без проблем розібралася з Майнцем. Жоау Канселу вже почав відпрацьовувати свою мюнхенську зарплату: у дебютному матчі за Баварію португалець оформив гольову передачу вже на 17-й хвилині. Завдяки голам Шупо-Мотінга, Мусіали і Сане команда Юліана Нагельсманна здобула комфортну перевагу вже до перерви. У другому таймі мюнхенці зменшили оберти, але номер не відбували – Девіс забив у ворота суперника четвертий м'яч.