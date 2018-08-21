Кубок Німеччини: Борусія вириває путівку в наступний раунд, Герта проходить далі

Закінчились чергові матчі Кубка Німеччини. Читайте звіти про матчі на Футбол 24.
Борусія ледве вирвала перемогу у Гройтер Фюрт. "Джмелі" зрівняли рахунок лише наприкінці основного часу, і так само на останніх секундах додаткового часу вирвали перемогу.
Герта не без проблем обіграла Брауншвейг, Фрайбург зумів вибороти перемогу у серії пенальті.
Дебюти Роналду і Шевченка, феєричне лондонське дербі та зовсім різні Манчестери. Топ-10 підсумків європейського вікенду
Кубок Німеччини, 1/32 фіналу
Гройтер Фюрт – Борусія Дортмунд – 1:2
Голи: Ернст, 77 – Вітсель, 90+5, Ройс, 120+1
Брауншвейг – Герта – 1:2
Голи: Фейзалла, 81 – Платтенхардт, 38, Ібішевіч, 83
Енергі Коттбус – Фрайбург – 2:2 (1:1 в основний час, 3:5 по пенальті)
Голи: Фрейтас, 47, Вітерітті, 103 – Франц, 90, Петерсен, 99
Падеборн – Інгольштадт – 2:1
Голи: Хюнемаєр, 34, 44 – Кіттель, 76