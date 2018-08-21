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Кубок Німеччини: Борусія вириває путівку в наступний раунд, Герта проходить далі

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Кубок Німеччини: Борусія вириває путівку в наступний раунд, Герта проходить далі
Кубок Німеччини: Борусія вириває путівку в наступний раунд, Герта проходить далі

Закінчились чергові матчі Кубка Німеччини. Читайте звіти про матчі на Футбол 24.

Борусія ледве вирвала перемогу у Гройтер Фюрт. "Джмелі" зрівняли рахунок лише наприкінці основного часу, і так само на останніх секундах додаткового часу вирвали перемогу.

Герта не без проблем обіграла Брауншвейг, Фрайбург зумів вибороти перемогу у серії пенальті.

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Кубок Німеччини, 1/32 фіналу

Гройтер Фюрт – Борусія Дортмунд – 1:2

Голи: Ернст, 77 – Вітсель, 90+5, Ройс, 120+1

Брауншвейг – Герта – 1:2

Голи: Фейзалла, 81 – Платтенхардт, 38, Ібішевіч, 83

Енергі Коттбус – Фрайбург – 2:2 (1:1 в основний час, 3:5 по пенальті)

Голи: Фрейтас, 47, Вітерітті, 103 – Франц, 90, Петерсен, 99

Падеборн – Інгольштадт – 2:1

Голи: Хюнемаєр, 34, 44 – Кіттель, 76

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