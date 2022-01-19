Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Ганновер – Борусія М – 3:0

Голи: Баєр, 4, 51, Керк, 36 (пен.)

РБ Лейпциг – Ганза – 2:0

Голи: Поульсен, 6, Ольмо, 82

Герта – Уніон Берлін – початок матчу о 21:45

Хоффенхайм – Фрайбург – початок матчу о 21:45

Кубок Німеччини: Холанд не врятував Борусію Д від ганебного вильоту, Кельн і Гамбург видали драму з комічним пенальті

Вже у першому ж матчі дня сталась сенсація! Представник Другої Бундесліги – Ганновер – розгромив менхенгладбаську Борусію, яка, до слова, вийшла на поле в оптимальному складі. Вже на початку матчу потужний постріл під ліву стійку від Максиміліана Баєра шокував "жеребців". В середині тайму за гру рукою у власному штрафному арбітр призначив пенальті на користь господарів і Себастьян Керк впевнено переграв Яна Зоммера, який у попередньому матчі чемпіонату з Байєром, на хвилинку, потягнув аж два одинадцятиметрових.

Незважаючи на доволі рівну гру, небезпеку біля воріт суперника продовжив створювати Ганновер. Одразу по перерві Баєр міг подвоювати, але швейцарський кіпер Борусії потягнув удар з правого кута. Та 19-річний форвард не зупинявся і за декілька хвилин таки оформив дубль. На 63-й хвилині він втратив історичний шанс записати на свій рахунок хет-трик, влучивши у праву стійку. Переконлива перемога дозволила Ганноверу зганьбити статуснішого суперника і пробитися до чвертьфіналу турніру.

У паралельному матчі РБ Лейпциг здолав ростоцьку Ганзу. Вже на шостій хвилині Поульсен відгукнувся на довгу навісну передачу і головою відкрив рахунок у матчі. Наприкінці тайму не пощастило Нкунку, який влучив у поперечину. Одразу по перерві команди обмінялись небезпечними моментами: Клостерман пробив поруч з правою стійкою, а Найдгарт у відповідь цілив у протилежний кут. Зрештою, наприкінці матчу Ольмо точним пострілом зняв всі питання щодо переможця і вивів "биків" до наступної стадії змагань.

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