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Кубок Німеччини: Борусія Д легко пройшла в 1/16 фіналу

9 серпня 23:37 143 Читать на русском
Кубок Німеччини: Борусія Д легко пройшла в 1/16 фіналу
Борусія Д – в 1/16 фіналу Кубка Німеччини

Відбулися поєдинки 1/32 фіналу Кубка Німеччини 2019/20. Борусія Д без проблем здолала Юрдінген – представника 3-ї ліги.

Кубок Німеччини 2019/20. 1/32 фіналу

Юрдінген – Борусія Д – 0:2

Голи: Ройс, 49, Алькасер, 70

Інгольштадт – Нюрнберг – 0:1

Гол: Доведан, 87

Команда Люсьєна Фавра спокійно розібралася з третьоліговим Юрдінгеном в матчі 1/32 фіналу Кубка Німеччини. За Борусію у другому таймі забивали Марко Ройс та Пако Алькасер. Перший переграв голкіпера ударом з близької відстані, а іспанець вдало виконав штрафний удар.

Нагадаємо, нещодавно Борусія виграла Суперкубок Німеччини, здолавши Баварію.

В другому матчі дня Нюрнберг на останніх хвилинах дотиснув Інгольштадт.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Нюрнберг Нюрнберг Німеччина Інгольштадт Інгольштадт Кубок Німеччини Юрдінген Юрдінген
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