Кубок Німеччини: Борусія Д легко пройшла в 1/16 фіналу

Відбулися поєдинки 1/32 фіналу Кубка Німеччини 2019/20. Борусія Д без проблем здолала Юрдінген – представника 3-ї ліги.
Кубок Німеччини 2019/20. 1/32 фіналу
Юрдінген – Борусія Д – 0:2
Голи: Ройс, 49, Алькасер, 70
Інгольштадт – Нюрнберг – 0:1
Гол: Доведан, 87
Команда Люсьєна Фавра спокійно розібралася з третьоліговим Юрдінгеном в матчі 1/32 фіналу Кубка Німеччини. За Борусію у другому таймі забивали Марко Ройс та Пако Алькасер. Перший переграв голкіпера ударом з близької відстані, а іспанець вдало виконав штрафний удар.
Нагадаємо, нещодавно Борусія виграла Суперкубок Німеччини, здолавши Баварію.
В другому матчі дня Нюрнберг на останніх хвилинах дотиснув Інгольштадт.
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