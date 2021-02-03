Німеччина, Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Хольштайн – Дармштадт – 1:1 (пенальті – 7:6)

Голи: Серра, 58 – Дурсун, 86

Ессен – Байєр – 2:1 (додатковий час)

Голи: Кефкір, 108, Енгельманн, 117 – Бейлі, 105

Борусія Д – Падерборн – 3:2 (додатковий час)

Голи: Джан, 7, Санчо, 16, Холанд, 96 – Юстван, 79, Овусу, 90+8 (пенальті)

Вердер – Гройтер Фюрт – 2:0

Голи: Мьовальд, 12, Агу, 73

Борусія Д шукає голкіпера – у списку "джмелів" три кандидати з топ-клубів

Після вильоту Баварії у попередньому раунді нову сенсацію турніру подарував Байєр. Леверкузен проти представника Регіональної ліги вийшов фактично найсильнішим складом, але зламати спротив Ессена так і не зумів. За 90 хвилин "фармацевти" завдали 26 ударів у бік воріт господарів, але двобій із нулями на табло перейшов в овертайм. Там зіркові гості нарешті відкрили рахунок, коли Леон Бейлі реалізував момент після затяжної атаки Байєра. Та далі Ессен шокував Леверкузен двома голами у відповідь: спочатку Огузан Кефкір добив м'яч у сітку після сейву Градецкі, а на 117-й хвилині Сімон Енгельманн вискочив на побачення з фіном і пробив його потужним пострілом у ближній кут!

Натомість дортмундська Борусія уже в дебюті протистояння з Падерборном, здавалося, зняла всі запитання щодо переможця дуелі. На 7-й хвилині Емре Джан в атаці "джмелів" другим темпом знайшов шпарину між редутами й відкрив рахунок. А на 16-й Холанд вивів на оперативний простір Джейдона Санчо й англієць технічно переграв кіпера в ближньому бою. Та представник Другої Бундесліги спромігся на камбек. Під завісу поєдинку Юліан Юстван вдало зіграв на підбиранні й у два дотики переграв Хіца метрів з 15-ти. А в доданий арбітром час стався справжній курйоз: дортмундці забили в швидкій атаці, але арбітр помітив фол в її зародку й призначив одинадцятиметровий – Прінс-Осей Овусу пенальті реалізував. Та в овертаймі гранд таки дотиснув Падерборн зусиллями Ерлінга Холанда, який впевнено виконав свій "буліт" у контратаці.

Зате Вердер забив опонентам із другого дивізіону по голу в кожному з таймів. На 12-й хвилині голкіпер Гройтер Фюрта відбив перед собою удар головою після подачі кутового, а Кевін Мьовальд спокійно добив м'яч у сітку з лінії воротарського. А під завісу матчу "музики" розіграли зразкову контратаку, на вістрі якої опинився Фелікс Агу – молодий оборонець класно замкнув простріл Серджента з правого флангу й оформив для бременців путівку до чвертьфіналу.

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