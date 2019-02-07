Кубок Німеччини: Баварія врятувалась в овертаймі матчу проти Герти, Шальке без Коноплянки знищив Фортуну

Відбулися чергові матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Герта – Баварія – 2:3

Голи: Міттельштадт, 3, Зельке, 67 – Гнабрі, 7, 49, Коман, 98

Шальке – Фортуна – 4:1

Голи: Кутучу, 30, Сане, 48, 87, Ут, 53 – Хеннінгс, 71

Хольштайн – Аугсбург – 0:1

Гол: Грегоріч, 85

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 1:0

Гол: Кунья, 9

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Герта з Баварією влаштували справжній трилер в Берліні. Ще до свистка на перерву команди встигли обмінятись голами. У другому таймі Баварія вийшла вперед, але господарям вдалось вирівняти становище та перевести гру в овертайм. Незважаючи на хорошу гру Герти, Коман на 98-й хвилині вивів Баварію в 1/4 фіналу.

Шальке прогнозовано виявився сильнішим за Фортуну. Господарі спокійно контролювали гру та зуміли забити 4 м'ячі. Гості спромоглись лише на гол престижу. Український вінгер Шальке Євген Коноплянка провів весь матч на лаві запасних.

Аусбургу вистачило лише одного м'яча, щоб у виїзному поєдинку переграти Хольштайн.

Лейпциг мінімально переграв Вольфсбург та вийшов у чвертьфінал турніру.