Кубок Німеччини. 1/16 фіналу

Ганновер – Борусія Д 0:2

Голи: Аррей-Мбі, 11 (автогол), Беллінгем, 71 (з пенальті)

Вилучений: Адейемі, 85

Фрайбург – Санкт-Паулі 2:1

Голи: Гінтер, 90+3, Грегоріч, 119 – Дашнер, 42

Зандхаузен – Карлсруе 2:2 (8:7 – за пенальті)

Голи: Амброзіус, 8 (автогол), Жиров, 44 – Ванітцек, 58 (з пенальті), Брейтауп, 72

Падерборн – Вердер 2:2 (5:4 – за пенальті)

Голи: Платте, 22, Контех, 43 – Біттенкурт, 65, Вайзер, 84

Ян Регенсбург – Фортуна 0:3

Голи: Петерсон, 5, Ковнацкі, 16, Ійоха, 45+1

Уніон - Хайденхайм 0:2

Голи: Пухач, 7, Міхель, 52

Штутгарт – Армінія 6:0

Голи: Штенцель, 20, Ендо, 24, Пфайффер, 29, 52, Мвумпа, 39, Гірассі, 67

Аугсбург – Баварія 2:5

Голи: Педерсен, 9, Упамекано, 65 (автогол) – Шупо-Мотінг, 27, 59, Кімміх, 53, Мусіала, 74, Девіс, 90+1

Другий ігровий день 1/16 фіналу Кубка Німеччини приніс один сюрприз – команда другої Бундесліги Падерборн вибила з розіграшу турніру представника елітного дивізіону Вердер. Kicker зазначає, що бременці виглядали у цій зустрічі дуже сонними. Найкращий бомбардир Бундесліги на даний момент Ніклас Фюлькруг забив за рахунку 2:2, але його гол не був зарахований через фол Фабіо Чіародії. До того ж порушення правил зафіксував не головний суддя, а четвертий арбітр. Фюлькруг не був задоволений цим рішенням і під час протестів отримав жовту картку. Але що вдієш, якщо на цій стадії турніру система VAR не передбачена...

Кубок Німеччини: РБ Лейпциг продовжив безпрограшну ходу, розгром Шальке, фіаско Борусії М

Чинному фіналісту Кубка Німеччини Фрайбургу знадобилося півгодини, щоб створити свій перший небезпечний момент біля воріт команди другого дивізіону Санкт-Паулі. Головний тренер господарів Крістіан Штрайх відреагував у перерві відразу чотирма (!) замінами – на той момент Фрайбург уже програвав і ризикував залишити турнір на ранній стадії. Врятувати становище вдалося лише на третій компенсованій до другого тайму хвилині – команду врятував Гінтер. Додатковий час також не став для представника елітного дивізіону легкою прогулянкою – переможний гол Міхаель Грегоріч забив за хвилину до фінального свистка.

Два роки тому Баварія вилетіла на цій стадії від скромного Хольштайна, програвши команді другого дивізіону по пенальті. Рік тому мюнхенці з розгромом програли на цій стадії Кубку гладбахської Борусії (0:5). Перед грою з Аугсбургом Юліан Нагельсман налаштовував свою команду на те, що третій рік поспіль Баварія не зганьбиться. У результаті Мане та компанія налаштувалися на суперника, який зіпсував їм гарний настрій перед Октоберфестом. Тоді Аугсбургу вдалося обіграти Баварію у Бундеслізі (1:0), але цього разу мюнхенці взяли переконливий реванш: дубль Шупо-Мотинга, а також голи Кімміха, Мусіали та Девіса записали в скарбничку чинного чемпіона Німеччини п'ять забитих м'ячів.

Пройшла свого суперника та дортмундська Борусія. Kicker зазначає, що Ганновер мав набагато більше шансів забити, але команду з другої Бундесліги підвела реалізація. Борусії, навпаки, супроводжував успіх: вже в дебюті матчу після прострілу Мукоко гравець Ганновера Аррей-Мбі зрізав м'яч у власні ворота. Після перерви команда Едіна Терзіча подвоїла перевагу з пенальті та здобула класичну перемогу на класі. Однак найкращим гравцем зустрічі став воротар Дортмунда Кобель, у якого у цей вечір було дуже багато роботи.

Баварія розтрощила Фрайбург, забивши 5 "сухих" голів, Уніон впевнено здолав Борусію Д і закріпився на вершині Бундесліги