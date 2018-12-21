"Кубок Львову", – Мегреміч в захваті від Карпат та прагне здійснити мрію львівських вболівальників

Захисник Карпат Аді Мегреміч розповів про свою адаптацію у Львові та озвучив амбітну мету "левів" у Кубку України.

"Безперечно, ми не можемо бути задоволеними результатами більшості матчів, що відбулися. Карпати не досягнули своєї проміжної цілі, не пішли на зимову паузу в топ-6. Однак ми продовжуємо зберігати шанси на потрапляння у верхню частину турнірної таблиці, отже, ми боротимемося до кінця. У нас було справді кілька дуже хороших матчів. Крім того, у певних поєдинках нам не щастило, і ми пропускали на останніх хвилинах. Як на мене, пунктів 7-8 Карпати не дорахувалися.

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Не можу сказати, що я щасливий, якщо брати до уваги результати. Однак все, що стосується клубу, команди, вболівальників і міста викликає у мене щире захоплення. Я настільки швидко тут адаптувався, що навіть не зіткнувся з труднощами. Атмосфера в колективі, наші відносини – вони справді чудові. Це посприяло моїй швидкій адаптації в Карпатах.

Навесні ми зіграємо у чвертьфіналі Кубка України проти Інгульця. Звичайно, я знаю всі факти про наш клуб, в тому числі і про кубкові сподівання. Я вірю, що ми зможемо зробити те, що від нас вимагають і здійснити мрію фанатів. Тому без вагань можу сказати: "Кубок Львову!", – цитує боснійця прес-служба Карпат.

До слова, Карпати на зимову паузу пішли на 10 місці у турнірній таблиці УПЛ.

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