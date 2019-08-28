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"Кубок Львову!" – Карпати випустили відео, присвячене 50-річному ювілею найбільшого тріумфу в історії клубу

12:12 203 Читать на русском
"Кубок Львову!" – Карпати випустили відео, присвячене 50-річному ювілею найбільшого тріумфу в історії клубу
Переможці Кубка СРСР у складі Карпат / фото ФК Карпати

Львівські Карпати підготували спеціальне відео на честь 50-річного ювілею перемоги в Кубку СРСР.

Карпати презентували відеоролик, присвячений 50-річчю перемоги "левів" в Кубку СРСР, передає офіційний сайт львівського клубу.

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Героями відеосюжету стали переможці Кубка СРСР у складі Карпат Ігор Кульчицький, Ростислав Поточняк та тренер голкіперів Юрій Сусла, які пригадали особливі моменти тріумфального фіналу.

Окрім того, на стадіоні Україна відбулась урочиста церемонія нагородження перед матчем із луганською Зорею.

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